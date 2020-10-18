Россиянам хотят запретить ездить на летней резине с декабря по февраль

В России могут запретить автомобилистам ездить на летней резине в период с декабря по февраль. С соответствующей инициативой выступило МВД. Проект постановления разработан и опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Неисправностями и условиями, при которых запрещена эксплуатация автомобиля, предлагается считать наличие шин с шипами противоскольжения в летний период и когда транспортные средства категорий M1 и N1 не укомплектованы зимними шинами в зимний период — декабрь, январь и февраль.

Органы исполнительной власти субъектов РФ праве увеличить сроки, определяющие зимний и летний периоды. Сейчас штрафов за несезонную резину нет. Однако это предлагается исправить введением штрафов в размере до 500 рублей.

Ранее в Госдуме предложили разрешить водить автомобиль с 16 лет. Автор инициативы считает, что с 16 лет россияне могут быть официально трудоустроены, учиться в другом городе и жить отдельно от родителей. И возможность получить права раньше позволит больше вовлечь молодых людей в экономические процессы.