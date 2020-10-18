Жителей Ленобласти в понедельник ждет мокрый снег

В Ленинградской области в понедельник, 19 октября, ожидается преобладание облачной погоды. Соответствующим прогнозом поделились синоптики ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Уточняется, что в большинстве районов будут небольшие, местами умеренные осадки: на западе региона в виде мокрого снега и дождя, на востоке — в виде мокрого снега, снега. Прогнозируется местами налипание мокрого снега.

Ветер ожидается юго-западный, западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит от +3 до -2 градусов, днем от +1 до +6 градусов.

Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем слабо повышаться.