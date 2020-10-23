Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные 23 октября

Согласно данным оперативного штаба на 23 октября, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 133 человек.

Управление Роспотребнадзора приводит список населённых пунктов, где выявлены новые заражённые:

Бокситогорский район: Пикалево (+2)

Волосовский район: Кикерино (+1), Бегуницы (+1), Сельцо (+1), Калитино (+1)

Волховский район: Волхов (+1), Сясьстрой (+2)

Всеволожский район: Мурино (+2), Всеволожск (+10), Кудрово (+4), Янино-1 (+1), Сертолово (+2), Борисова Грива (+1), Романовка (+1), Бугры (+1), Агалатово (+1), Мистолово (+1), Стеклянный (+1), Касимово (+1)

Выборгский район: Выборг (+5), Победа (+1), Рощино (+1), Приморск (+3), Каменногорск (+1)

Гатчинский район: Гатчина (+2), Никольское, СПб ГБУЗ «Больница № 1 им. П.П. Кащенко» (+29), Терволово (+1), Пустошка (+1)

Кингисеппский район: Кингисепп (+4), Котельский (+1), Серёжино (+1)

Киришский район: Кириши (+5)

Кировский район: Кировск (+1), Отрадное (+1), Синявино (+1), Сологубовка (+1), Михайловский (+1)

Лодейнопольский район: Лодейное поле (+2)

Ломоносовский район: Русско-Высоцкое (+1), Ропша (+1), Гостилицы (+1), Горбунки (+1), Лебяжье (+1), Малое Коновалово (+1)

Лужский район: Луга (+2), Заклинье (+1), Ретюнь (+1)

Приозерский район: Приозерск (+4), Петровское (+1), Ольховка (+1), Севастьяново (+1), пгт. Кузнечное (+1)

Сланцевский район: Сланцы (+3)

Тихвинский район: Тихвин (+10)

Тосненский район: Нурма (+1), Тельмана (+2), пгт Ульяновка (+1), Новолисино (+1), Рябово (+1).