Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные 23 октября

Согласно данным оперативного штаба на 23 октября, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 133 человек.
Управление Роспотребнадзора приводит список населённых пунктов, где выявлены новые заражённые:
Бокситогорский район: Пикалево (+2)
Волосовский район: Кикерино (+1), Бегуницы (+1), Сельцо (+1), Калитино (+1)
Волховский район: Волхов (+1), Сясьстрой (+2)
Всеволожский район: Мурино (+2), Всеволожск (+10), Кудрово (+4), Янино-1 (+1), Сертолово (+2), Борисова Грива (+1), Романовка (+1), Бугры (+1), Агалатово (+1), Мистолово (+1), Стеклянный (+1), Касимово (+1)
Выборгский район: Выборг (+5), Победа (+1), Рощино (+1), Приморск (+3), Каменногорск (+1)
Гатчинский район: Гатчина (+2), Никольское, СПб ГБУЗ «Больница № 1 им. П.П. Кащенко» (+29), Терволово (+1), Пустошка (+1)
Кингисеппский район: Кингисепп (+4), Котельский (+1), Серёжино (+1)
Киришский район: Кириши (+5)
Кировский район: Кировск (+1), Отрадное (+1), Синявино (+1), Сологубовка (+1), Михайловский (+1)
Лодейнопольский район: Лодейное поле (+2)
Ломоносовский район: Русско-Высоцкое (+1), Ропша (+1), Гостилицы (+1), Горбунки (+1), Лебяжье (+1), Малое Коновалово (+1)
Лужский район: Луга (+2), Заклинье (+1), Ретюнь (+1)
Приозерский район: Приозерск (+4), Петровское (+1), Ольховка (+1), Севастьяново (+1), пгт. Кузнечное (+1)
Сланцевский район: Сланцы (+3)
Тихвинский район: Тихвин (+10)
Тосненский район: Нурма (+1), Тельмана (+2), пгт Ульяновка (+1), Новолисино (+1), Рябово (+1).