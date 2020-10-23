Двое полицейских в Санкт-Петербурге ограбили местного жителя с помощью соучастницы – СК

Следственные органы Санкт-Петербурга предъявили обвинение двум оперуполномоченным одного из территориальных отделов полиции и их соучастнице, которые ограбили местного жителя, впоследствии незаконно составив на него протокол за административное правонарушение, сообщает городской главк СК.

Как установило следствие, эти сотрудники полиции 25 августа по служебной необходимости находились в подъезде одного из домов в Дмитровском переулке, разыскивая предполагаемого преступника.

«В ходе выполнения оперативно-разыскных мероприятий один из сотрудников нанёс местному жителю 1999 года рождения не менее трех ударов в область туловища и головы. Далее этот же сотрудник, действуя из корыстных побуждений, договорился с местной жительницей… о хищении у данного мужчины денежных средств», — говорится в сообщении.

Как уточняет следственное управление, женщина с помощью мобильного телефона потерпевшего через банкомат сняла с его счета 13 тысяч рублей, передав их полицейскому. Чтобы скрыть свои действия, оперуполномоченные составили на потерпевшего протокол «о доставлении последнего в отдел полиции за якобы совершение, им административного правонарушения, совершив своими действиями служебный подлог».

Уголовное дело расследуется по статьям «превышение должностных полномочий», «грабёж» и «служебный подлог».

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Как информирует ГСУ, полицейским и их соучастнице «в зависимости от роли каждого… предъявлены обвинения в совершении вышеуказанных преступлений». Обвиняемые арестованы.