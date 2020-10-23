Около 6000 человек остались без газа в Лодейном Поле из-за аварии

По предварительным данным, 23 октября в ходе земляных работ на улице Республиканский тракт в Лодейном Поле сотрудники ООО «Тимбер-Холдинг» повредили распределительный газопровод.

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Повреждение оставило без газа шесть котельных, 120 жилых домов и 281 частных домовладений. Это около 6000 абонентов АО «Газпром газораспределение Ленинградской области».

На ликвидацию аварии направлены бригады газовой службы. Ожидается, что подача газа в квартиры и дома возобновится в течение двух дней.