Что известно про убитого под Выборгом влиятельного бизнесмена Александра Петрова

Сегодня, 24 октября, около шести часов вечера влиятельного бизнесмена и депутата Александра Петрова нашли мертвым на собственном участке в коттеджном поселке под Выборгом.

Неофициально в Выборге его называли «хозяином города». Он являлся совладельцем ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ЗАО «Выборгская топливная компания» и других крупных региональных предприятий. Он руководил общественной организацией «Спортивный клуб «Фаворит» .

Также Александр Петров — отец пилота «Формулы 1» Виталия Петрова, известного под прозвищем «Выборгская ракета».

По данным 47news, в 80-е годы молодой боксер Александр Петров вернулся в родной Выборг из армии. Он устроился в гостиницу-интурист «Дружба» электриком, обслуживающим лифты. Гостиница была направлена на туристов из Финляндии. Петров занимался фарцовкой, следил за порядком на местных рынках.

С того времени он ездил в сопровождении охраны на бронированном мини-вэне Mercedes, который выборжцы называют «дом на колёсах». Его помощниками нередко становились воспитанники спортивных клубов «Фаворит», в которых занимаются практически всеми видами спорта.

Старший сын Александра Петрова, Виталий, известен как «Выборгская ракета». В 2010-2011 годах был пилотом команды «Рено» в Формуле-1. Младший, Сергей, – классический музыкант, которого приняли в консерваторию Вены. Занимается историей православия.