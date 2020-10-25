Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные 25 октября

Автор: Илья Серов
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В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 125 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 25 октября.

Всего в регионе зафиксировано 10655 заболевших, при этом полностью выздоровело 5802 человека (54,5%). Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район

  • Бокситогорск (+1);
  • Самойлово (+1);

Волосовский район

  • Волосово (+2);
  • Бегуницы (+1);
  • Сельцо (+1);
  • Большая Вруда (+2);
  • Ославье (+1);

Волховский район

  • Волхов (+4);

Всеволожский район

  • Мурино (+3);
  • Всеволожск (+15);
  • Янино-1 (+1);
  • Разметелево (+1);
  • Романовка (+2);
  • Суоранда (+1);
  • Павлово (+1);
  • Корнево (+1);
  • Заневка (+1);
  • Малые Пороги (+1);

Выборгский район

  • Выборг (+2);
  • Победа (+1);
  • Первомайское (+1);
  • Приморск (+2);
  • Приветнинское (+1);
  • Красный Холм (+1);
  • Ильичёво (+1);
  • Ермилово (+1);

Гатчинский район

  • Гатчина (+9);
  • Кобралово (+1);
  • Сиверский (+1);
  • Вырица (+3);
  • Терволово (+1);
  • Новый Свет (+1);

Кингисеппский район

  • Кингисепп (+5);

Киришский район

  • Кириши (+3);
  • Березняк (+1);

Кировский район

  • Кировск (+4);
  • Шлиссельбург (+1);

Лодейнопольский район

  • Лодейное Поле (+2);
  • Нижняя Шоткуса (+1);

Ломоносовский район

  • Новогорелово (+2);
  • Большая Ижора (+1);
  • Копорье (+1);
  • СНТ Здоровье 3 (+2);

Лужский район

  • Луга (+3);
  • Красный Маяк (+1);
  • Скреблово (+1);

Приозерский район

  • Приозерск (+2);
  • Сосново (+1);
  • Саперное (+2);
  • Севастьяново (+1);
  • Коммунары (+1);
  • Гранитное (+1);
  • Понтонное (+1);
  • Запорожское (+2);

Сланцевский район

  • Сланцы (+5);

Тихвинский район

  • Тихвин (+6);

Тосненский район

  • Нурма (+5);
  • Тосно (+2);
  • Никольское (+1);
  • пос. Ушаки (+1).

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:

  • «Красная» (первая) зона – Всеволожский, Выборгский, Гатчинский и Приозерский районы;
  • «Желтая» (вторая) зона – Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Тихвинский, Сланцевский и Лужский районы.
  • «Зеленая» (третья) зона – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский и Кингисеппский районы, а также округ Сосновый Бор.

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