Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные 25 октября

В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 125 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 25 октября.

Всего в регионе зафиксировано 10655 заболевших, при этом полностью выздоровело 5802 человека (54,5%). Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район

Бокситогорск (+1);

Самойлово (+1);

Волосовский район

Волосово (+2);

Бегуницы (+1);

Сельцо (+1);

Большая Вруда (+2);

Ославье (+1);

Волховский район

Волхов (+4);

Всеволожский район

Мурино (+3);

Всеволожск (+15);

Янино-1 (+1);

Разметелево (+1);

Романовка (+2);

Суоранда (+1);

Павлово (+1);

Корнево (+1);

Заневка (+1);

Малые Пороги (+1);

Выборгский район

Выборг (+2);

Победа (+1);

Первомайское (+1);

Приморск (+2);

Приветнинское (+1);

Красный Холм (+1);

Ильичёво (+1);

Ермилово (+1);

Гатчинский район

Гатчина (+9);

Кобралово (+1);

Сиверский (+1);

Вырица (+3);

Терволово (+1);

Новый Свет (+1);

Кингисеппский район

Кингисепп (+5);

Киришский район

Кириши (+3);

Березняк (+1);

Кировский район

Кировск (+4);

Шлиссельбург (+1);

Лодейнопольский район

Лодейное Поле (+2);

Нижняя Шоткуса (+1);

Ломоносовский район

Новогорелово (+2);

Большая Ижора (+1);

Копорье (+1);

СНТ Здоровье 3 (+2);

Лужский район

Луга (+3);

Красный Маяк (+1);

Скреблово (+1);

Приозерский район

Приозерск (+2);

Сосново (+1);

Саперное (+2);

Севастьяново (+1);

Коммунары (+1);

Гранитное (+1);

Понтонное (+1);

Запорожское (+2);

Сланцевский район

Сланцы (+5);

Тихвинский район

Тихвин (+6);

Тосненский район

Нурма (+5);

Тосно (+2);

Никольское (+1);

пос. Ушаки (+1).

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:

«Красная» (первая) зона – Всеволожский, Выборгский, Гатчинский и Приозерский районы;

«Желтая» (вторая) зона – Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Тихвинский, Сланцевский и Лужский районы.

«Зеленая» (третья) зона – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский и Кингисеппский районы, а также округ Сосновый Бор.

Ранее вирусолог рассказал о скрытом и неконтролируемом источнике коронавируса. Переболевших COVID-19 без симптомов правильно называть вирусоносителями. Такая категория граждан «наиболее опасна» с точки зрения распространения коронавируса, так как не поддается контролю и своевременному обнаружению.