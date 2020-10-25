Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные 25 октября

В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 125 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 25 октября.
Всего в регионе зафиксировано 10655 заболевших, при этом полностью выздоровело 5802 человека (54,5%). Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
Бокситогорский район
- Бокситогорск (+1);
- Самойлово (+1);
Волосовский район
- Волосово (+2);
- Бегуницы (+1);
- Сельцо (+1);
- Большая Вруда (+2);
- Ославье (+1);
Волховский район
- Волхов (+4);
Всеволожский район
- Мурино (+3);
- Всеволожск (+15);
- Янино-1 (+1);
- Разметелево (+1);
- Романовка (+2);
- Суоранда (+1);
- Павлово (+1);
- Корнево (+1);
- Заневка (+1);
- Малые Пороги (+1);
Выборгский район
- Выборг (+2);
- Победа (+1);
- Первомайское (+1);
- Приморск (+2);
- Приветнинское (+1);
- Красный Холм (+1);
- Ильичёво (+1);
- Ермилово (+1);
Гатчинский район
- Гатчина (+9);
- Кобралово (+1);
- Сиверский (+1);
- Вырица (+3);
- Терволово (+1);
- Новый Свет (+1);
Кингисеппский район
- Кингисепп (+5);
Киришский район
- Кириши (+3);
- Березняк (+1);
Кировский район
- Кировск (+4);
- Шлиссельбург (+1);
Лодейнопольский район
- Лодейное Поле (+2);
- Нижняя Шоткуса (+1);
Ломоносовский район
- Новогорелово (+2);
- Большая Ижора (+1);
- Копорье (+1);
- СНТ Здоровье 3 (+2);
Лужский район
- Луга (+3);
- Красный Маяк (+1);
- Скреблово (+1);
Приозерский район
- Приозерск (+2);
- Сосново (+1);
- Саперное (+2);
- Севастьяново (+1);
- Коммунары (+1);
- Гранитное (+1);
- Понтонное (+1);
- Запорожское (+2);
Сланцевский район
- Сланцы (+5);
Тихвинский район
- Тихвин (+6);
Тосненский район
- Нурма (+5);
- Тосно (+2);
- Никольское (+1);
- пос. Ушаки (+1).
Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:
- «Красная» (первая) зона – Всеволожский, Выборгский, Гатчинский и Приозерский районы;
- «Желтая» (вторая) зона – Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Тихвинский, Сланцевский и Лужский районы.
- «Зеленая» (третья) зона – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский и Кингисеппский районы, а также округ Сосновый Бор.
Ранее вирусолог рассказал о скрытом и неконтролируемом источнике коронавируса. Переболевших COVID-19 без симптомов правильно называть вирусоносителями. Такая категория граждан «наиболее опасна» с точки зрения распространения коронавируса, так как не поддается контролю и своевременному обнаружению.