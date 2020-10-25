Жириновский призвал лишить Мясникова диплома врача

Доктор Мясников высказался об отсутствии необходимости закрывать международные границы из-за коронавируса. Соответствующее высказывание возмутило лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Парламентарий указал, что во всем мире ужесточили карантин, и подчеркнул, что подобные заявления сейчас являются недопустимыми для медика. Он призвал лишить врача права заниматься медицинской деятельностью. Мясников вскоре в своем Telegram отметил, что искренне уважает Жириновского.

«Владимир Вольфович, ничего личного, я высказываю свое мнение, надеясь, что оно кому-то может понять, что к чему. Как, собственно и Вы», — написал врач.

Ранее доктор Мясников назвал неожиданные причины хронического кашля. Одной из причин постоянного кашля может быть рефлюкс, в результате которого соляная кислота вбрасывается из желудка в пищевод.