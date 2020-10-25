Эксперты перечислили свойства банков, которым нельзя доверять деньги. Как не допустить риска потери сбережений, рассказал «ПРАЙМ».

До банкротства банка может оставаться еще немало времени, однако тревожные признаки у финансовых организаций появляются заранее. Одной из причин недоверия к банку эксперты назвали слишком щедрые предложения, например, необычайно высокие ставки по вкладам.

«Такое поведение может свидетельствовать о том, что дела у банка идут уже плохо», — рассказала председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим.

Стоит обратить внимание на закрытие филиалов — еще один печальный признак организации, у которой дела пошли на спад. Отзывы в интернете и сообщения СМИ также необходимо внимательно проверять, так как можно наткнуться на полезную информацию.

Не стоит доверять деньги небольшим и малоизвестным кредитным организациям — более крупные банки смогут гарантировать безопасность сбережений, в отличие от перых.