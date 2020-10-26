МЧС предупреждает жителей Ленобласти об усилении ветра 27 октября

Во вторник, 27 октября, жителей Ленобласти ожидают сильные порывы ветра, сообщает региональное ГУ МЧС.

Согласно прогнозу синоптиков, в регионе будет дуть сильный южный ветер, скорость которого составит 6-11 м/с. В связи с этим жителям рекомендуется убрать вещи с балкона, а также закрыть окна. Кроме того, спасатели порекомендовали припарковать автомобиль в гараже или же оставить ее вдали от деревьев.

Напомним, 27 октября местами в регионе пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью +4…+9 гр., днем столбики термометров покажут +7…+12 гр.