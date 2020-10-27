Владимир Путин предложил увеличить оплату больничного родителям детей до 7 лет

Президент России Владимир Путин распорядился ввести в стране выплаты гражданам, у которых есть дети до семи лет. Пособия будут выплачиваться в 100-процентном размере среднего заработка.

В соответствии с поручением, опубликованном на сайте Кремля, говорится о введении пособий гражданам по временной нетрудоспособности. Средства планируется выплачивать вне зависимости от стажа, кроме того, президент поручил найти источники финансирования таких выплат.

Доклад о выполнении распоряжения кабинет министров должен подать президенту России до 1 декабря 2020 года. Средства предлагается выплачивать в качестве больничных, говорится в документе.

Владимир Путин в течение 2020 года несколько раз распоряжался выплачивать пособия семьям с детьми. Средства переводили в качестве мер поддержки во время пандемии COVID-19.

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Меры поддержки также будут оказаны детям, чьи родители не платят алименты. Данные меры будут проработаны и введены с 1 августа 2021 года. При этом меры административной и уголовной ответственности в отношении неплательщиков алиментов будут сохранены, говорится в указе.