Суд отказался приобщать к делу скриншоты из Facebook о «травле» историка Соколова

Актер Александр Лепихов рассказал на суде по делу обвиняемого в убийстве Олега Соколова о якобы готовящихся в отношении историка провокациях и унижениях со стороны научного оппонента Евгения Понасенкова, но суд отказался приобщать скриншоты.

По словам Лепихова, Понасенков «режиссировал и планировал каждый ход», понимая, что «раздражает пожилого человека». Подтверждение тому — переписка в Facebook, которая «может быть передана в органы следствия», предложил свидетель.

«Понасенков и Соколов — два участника этого преступления», — считает Лепихов.

Однако суд не стал приобщать скриншоты переписки между Лепиховым и Понасенковым из-за неверного оформления документов, а также отсутствия прямой связи с расследуемым делом.

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По данным следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года Соколов у себя дома в Санкт-Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела.