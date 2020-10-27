Мужчину отправили в реанимацию после драки в Липной горке

В полицию Тихвинского района 26 октября сообщили о госпитализации 32-летнего жителя деревни Липная горка с закрытой черепно-мозговой травмой.
Вам будет интересно
В паблике «ДТП И ЧП Гатчина» сообщают: 48-летний житель поселка Новый Свет Гатчинского района после ссоры с супругой выпил уксус....
27.10.2020 66
Пострадавшего поместили в реанимацию в тяжелом состоянии. По словам мужчины, 24 октября во время ремонта дома ему на голову упало бревно. Однако полицейские установили, что имела место драка.
Двое мужчин подрались у дома № 3 по Липовой улице в Липной горке. Пострадавшего несколько раз ударил по голове его 30-летний знакомый. Драке предшествовало совместное распитие алкоголя.