Отсрочка по уплате налогов и электронные извещения о ДТП: что изменится в России с 1 ноября

Россиян с 1 ноября ждет ряд изменений, значительная часть которых связана с автомобилями: маркировка шин, ПТС, электронное извещение о ДТП. Также изменения распространяются на владельцев карты «Мир» и предпринимателей.

«Регуляторные песочницы»

В России в ноябре для предпринимателей появится особый режим — «регуляторные песочницы», позволяющий легально тестировать свои продукты. Если тест пройдет успешно, товар или услуга может выйти на рынок. При этом перечень сфер применения «регуляторных песочниц» не ограничен.

Карты «Мир»

Российские владельцы торговых агрегаторов с выручкой более 40 млн рублей за прошлый год должны начать принимать карты «Мир». Это правило действует в случае, если организация использует наличные расчеты с потребителем.

«Законом устанавливается поэтапное снижение порога выручки: с 1 марта до 30 июня 2021 года — до 30 млн рублей, с 1 июля 2021 года — до 20 млн рублей. Это значительно увеличит количество продавцов и агрегаторов, обязанных принимать карты «Мир», — отмечал Председатель ГД Вячеслав Володин.

Маркировка шин и покрышек

С 1 ноября шины и покрышки должны проходить маркировку. Сведения о вводе в оборот, обороте и выводе из оборота будут вноситься в систему обязательной маркировки товаров «Честный Знак».

Так, любой гражданин с помощью соответствующего приложения может сообщить об обнаруженной нелегальной продукции, после чего информация будет передана в контрольный орган.

Электронный ПТС

В России с ноября начнут постепенно отказываться от бумажного паспорта транспортного средства в пользу электронного. Бумажный вариант можно будет получить только взамен утраченного, либо полностью заполненного или же пришедшего в негодность. При этом новые автомобили будут получать электронные ПТС, который будет существовать только онлайн. Ранее выданные бумажные ПТС не теряют своей силы.

Электронное извещение о ДТП

С 1 ноября электронное извещение о ДТП можно оформить в любом регионе России, вне зависимости от того, где произошла авария. Для этого участники аварии должны быть зарегистрированы на портале госуслуг и одного из них на смартфоне должно быть установлено приложение «Помощник ОСАГО».

Отсрочка по уплате налогов для бизнеса

До 30 ноября представители малого, среднего бизнеса, а также ИП должны подать заявление об отсрочке или рассрочке налоговых платежей. Это распространяется на сферы предпринимательства, признанные пострадавшими из-за пандемии коронавируса. Правительство упростило процесс получения отсрочки и рассрочки на срок до одного года.