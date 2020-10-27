Россияне назвали самую раздражающую рекламу

Самой раздражающей для россиян рекламой оказалась та, которая нарушает их личное пространство, а именно телефонные звонки. Об этом свидетельствуют данные исследования международной консалтинговой компании Deloitte.

Отмечается, что граждане лояльно относятся к наружной рекламе, поисковой рекламе и рекламе в печатных СМИ. А вот реклама в Сети надоедает пользователям гораздо сильнее. Россияне недовольны рекламой в соцсетях, на сайтах, при мобильной рассылке и рассылке по электронной почте. Самое плохое отношение — к телефонным звонкам потенциальным клиентам, пишет РИА «Новости».

Что касается полезных видов рекламы, то к такой россияне относят рекламу на ТВ и поисковую рекламу.