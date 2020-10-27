Пять брендов представят Ленобласть на конкурсе «Вкусы России»

Ивангородская минога, Выборгский крендель, Волосовский картофель, Копорский чай и Ладожские сухари представят Ленинградскую область на конкурсе «Вкусы России».

Конкурс проводится с целью привлечь внимание к достижениям малого и среднего бизнеса в сфере АПК и помочь создать новые точки роста и драйверы развития для сельских территорий.

Заявки на участие принимаются до 9 ноября, конкурсантам предложено восемь номинаций. На сайте конкурса с 19 ноября по 2 декабря пройдет народное голосование, после чего группа экспертов отберет лучших. В середине декабря объявят результат конкурса.

Все участники конкурса войдут в федеральную программу продвижения и поддержки, получат возможность повысить квалификацию сотрудников, а победители — возможность воспользоваться поддержкой на увеличение спроса и продаж.

Ранее «Выборгский крендель» и «Ивангородская минога» стали первыми зарегистрированными брендами из Ленинградской области. Региональный бренд может повысить туристическую привлекательность определенного места, ведь зарегистрированный в реестре товар больше нигде не производится.