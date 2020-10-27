Ильдар Гилязов: «Алгоритм действий у меня простой — улучшить жизнь граждан»

Ильдар Гилязов в ближайшее время сложит полномочия депутата областного парламента и, ориентировочно, на следующей неделе приступит к исполнению обязанностей главы администрации Выборгского района.

Он рассказал Online47 о первоочередных задачах и важнейших принципах, апгрйде власти в Выборгском районе и здоровом лоббизме на региональном уровне. Говоря о работе муниципалом, Гилязов напомнил, что с 2004 года работал в органах исполнительной власти, а уже в 2007 году перешел в сферу законотворчества.

«В своем первом созыве в Законодательном собрании Ленинградской области — был просто депутатом и принимал участие в работе комиссии по экономике, в следующем созыве — заместителем председателя этой комиссии, а затем — стал председателем», — подчеркнул Гилязов.

Парламентарий не ожидал, что когда-либо вернется к муниципальной службе.

«Я ведь одномандатник, и хоть депутаты подчеркивают, что здесь нет никакой разницы, но она есть. Когда избираешься по одномандатному округу, ты идешь под фамилией, которую знают жители, а еще они знают тебя в лицо. Вот идешь ты, а житель берет тебя за рукав и тащит показать затопленный подвал. Поэтому после 13 лет работы в Заксобрании мне поступило предложение от главы Выборгского района Дмитрия Никулина и от губернатора Александра Дрозденко принять участие в конкурсной процедуре на замещение должности главы администрации, и я согласился», — поделился Гилязов.

Он указал на то, что Выборгский район является родным для него.

«А дальнейший алгоритм действий у меня простой — улучшить жизнь граждан. Самое главное для меня, скажу по-простому: чтобы транспорт ходил, тепло в домах было, мусор вывозился, дороги ремонтировались, объекты все работали…», — отметил депутат.

Говоря об апгрейде выборгской власти, Гилязов подчеркнул, что администрация Выборгского района раньше работала слаженно, но «есть определенные плюсы и минусы, как в любой администрации».

«Я хочу свежими глазами взглянуть на всю ситуацию. А во главу угла я ставлю профессионализм. Я понимаю, что у главы администрации должны быть помощники-профессионалы, иначе нельзя реализовать все намеченные планы», — рассказал Гилязов.

Он напомнил, что, когда был муниципальным чиновников, постоянно ездил по поселениям Выборгского района.

«Люди должны задавать вопросы глаза в глаза. Этот инструмент общения с населением давал в свое время очень хороший результат. Есть же выражение, что «в темноте рождается чудовище», поэтому я считаю, что нельзя отсиживаться в тени кабинетов и надо выходить на прямой диалог», — рассуждает парламентарий.

Гилязов отметил, что будет продвигать интересы Выборгского района настолько, «насколько у меня хватит сил и профессионализма обосновывать все это: нужность, важность и актуальность». В заключение он поделился своим девизом, который запомнился еще в школьные годы: «Нет предела в силе человека, если эта сила — коллектив».