В Ленобласти выявили 130 новых зараженных коронавирусом 28 октября

В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 130 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 28 октября.

Волосовский район: Сельцо (+1).

Всеволожский район: Мурино (+7), Всеволожск (+1), Кудрово (+5), Янино-1 (+1), Новая Проба (+1), Новое Девяткино (+2), Разметелево (+2), Сертолово (+2), Кузьмоловский (+1), Новосаратовка (+1), Старая (+1), Романовка (+2), Бугры (+1), Суоранда (+1), Касимово (+1), Малые Пороги (+1).

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области: