В Ленобласти выявили 130 новых зараженных коронавирусом 28 октября

Автор: Сергей Агутин
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В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 130 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 28 октября.

Волосовский район: Сельцо (+1).

Всеволожский район: Мурино (+7), Всеволожск (+1), Кудрово (+5), Янино-1 (+1), Новая Проба (+1), Новое Девяткино (+2), Разметелево (+2), Сертолово (+2), Кузьмоловский (+1), Новосаратовка (+1), Старая (+1), Романовка (+2), Бугры (+1), Суоранда (+1), Касимово (+1), Малые Пороги (+1).

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:

  • «Красная» (первая) зона – Всеволожский, Выборгский и Гатчинский районы.
  • «Желтая» (вторая) зона – Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Приозерский, Тосненский, Тихвинский и Сланцевский районы.
  • «Зеленая» (третья) зона – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский, Лужский районы и округ Сосновый Бор.
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