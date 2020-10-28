Около 85% заболевших COVID-19 нарушали правила профилактики

Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.

Вам будет интересно «Надеюсь, жизнь продолжится»: интервью с ковид-зараженным о самочувствии и ценах за лечение Как вы, возможно, заметили, у нас тут пандемия COVID-19. Взяли интервью у ковид-зараженного и узнали: как себя чувствуешь при болезни;... 19.10.2020 1194

Цифра выявлена в результате опроса заболевших COVID-19. О нарушениях правил профилактики сообщили 85 % респондентов. Они не носили маски, не мыли руки и не соблюдали социальную дистанцию.

Ранее редакция ivbg.ru взяла интервью у ковид-зараженного – 18-летнего студента Михаила Ломакина. По странному совпадению, он также не соблюдал простые правила профилактики и заразился. Ознакомьтесь, чтобы решить для себя – надо ли оно вам, болеть COVID-19, или лучше маску носить, руки мыть и не вторгаться лишний раз в личное пространство других людей.