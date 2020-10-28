Суд оштрафовал партию «Яблоко» в Санкт-Петербурге за арендуемый в жилом доме офис

Дзержинский районный суд оштрафовал на 10 тысяч рублей региональное отделение партии «Яблоко» за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений арендуемого офиса, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
«Региональное отделение партии «Яблоко» привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП России», — говорится в сообщении.
Отмечается, что офис «Яблока» находится в цокольном этаже многоквартирного дома без изолированного от жилой части здания входа, что противоречит требованиям законодательства. Проверка проводилась после обращения частного лица.
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22.10.2020 157
В пресс-службе уточнили, что партия вину не признала. В протоколе, составленном Роспотребнадзором по Петербургу, указано, что помещение арендуется у города и претензии по помещению необходимо адресовать собственнику.