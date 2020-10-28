Петербуржец остудил 500 тыс. за проведенные под стражей 408 дней

Экс-оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков провел под стражей 408 дней. Его подозревали в избиении и вымогательстве денег у распространителя. Но в итоге оправдали.

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Однако до этого его уволили со службы. От него отвернулись друзья. А пока он был под домашним арестом, его супруга и трое детей не могли приглашать в дом родственников и друзей, а также принимать репетиторов.

За моральный ущерб бывший оперуполномоченный запросил через суд три миллиона рублей. Иск частично удовлетворили и взыскали в его пользу 500 тысяч рублей.