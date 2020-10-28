В Ленобласти должники лишились имущества на 1,6 млрд рублей

Судебные приставы Ленобласти за 9 месяцев 2020 года произвели 2194 ареста имущества на сумму 1,62 млрд рублей. На реализацию передано имущество на 1,04 млрд рублей.

Удалось получить 165,2 млн рублей от принудительной реализации арестованного имущества. При этом сумма реализованного заложенного имущества составила 124,8 млн рублей, сообщает пресс-служба пресс-служба УФССП по региону.

Сумма денежных средств, полученных от самостоятельной реализации имущества должниками, составила 5 млн рублей.

Ранее отец из Бокситогорска узнал об уголовном деле и погасил долг по алиментам. Мужчина незадолго до этого решил уклониться от исполнения решения суда — он не выплачивал алименты более двух месяцев.