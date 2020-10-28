Предпринимательница получила условный срок за пьяную аварию с тремя погибшими в Тосненском районе

Тосненский суд признал Марину З. виновной в аварии, повлекшей смерть троих человек. Ей назначили семь лет условно с пятилетним испытательным сроком. Также женщину на три года лишили водительских прав.

Авария произошла в ночь на 8 сентября в прошлом году на трассе «Павловск — Косые мосты». Автомобиль Honda CR-V под управлением подсудимой выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой BMW X3, в которой находились трое петербуржцев. Все трое погибли, виновница при этом получила тяжелую травму живота, переломы позвоночника и ног.

В крови у женщины нашли этиловый спирт концентрацией 1,1 промилле. Она объяснила это тем, что за восемь часов до аварии выпила пару бокалов вина и думала, что спустя время отрезвела.

Прокурор настаивал на 10 годах колонии. Потерпевшие — дочь, вдова и мать погибших — заявили гражданские иски о компенсации морального вреда на 6 млн рублей. Обвиняемая выплатила по 550 тысяч рублей каждой, однако суд взыскал еще 1,5 млн рублей, передает «Фонтанка».