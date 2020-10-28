Трехлетний мальчик выпал из окна в Сосновом Бору

Сегодня днем, 28 октября, из окна на шестом этаже девятиэтажного дома по улице Космонавтов в Сосновом Бору выпал трехлетний ребенок.

Незадолго до этого за мальчиком присматривал его 25-летний отец, находившийся в квартире. По предварительным данным, мужчина дал ребенку йогурт и уснул, в результате чего мальчик остался без присмотра, передает 47news.

Ручка окна легко открывалась, а держатели москитной сетки были отогнуты. На стекле найдены следы йогурта.

Районный отдел СК Ленобласти по Сосновому Бору проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее ivbg.ru писал, что житель Кингисеппа выпал из окна и погиб. Прибывшие на место полицейские установили личность погибшего. Им оказался 31-летний мужчина, проживавший в доме, под окнами которого нашли его труп.