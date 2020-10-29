Мигрант украл пожертвования в храме Васильево и купил на них телефон

В полицию Приозерского района 24 октября сообщили о краже двух ящиков с пожертвованиями из храма Андрея Первозванного в поселке Васильево.

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Чтобы попасть в церковь, неизвестный взломал входную дверь. Точная дата произошедшего священнику неизвестна. Предположительно, это произошло с 18 по 24 октября. Общая сумма похищенного – около 21 тысячи рублей.

Подозреваемый задержан. Им оказался 32-летний мужчина, ранее судимый за незаконную миграцию в Россию. На похищенные пожертвования он купил себе мобильный телефон.