В полицию Ломоносовского района 28 октября около 14:00 сообщили о трупе мужчины на 22 километре Гостилицкого шоссе. На обочине стоял бордовый Nissan Murano с петербургскими номерами.

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Умершим оказался 24-летний житель Ломоносова. Его тело лежало в 20 метрах от дороги, рядом – принадлежащее ему итальянское ружье «Беретта» для спортивной стрельбы. Предварительная версия произошедшего – самоубийство.

Установлено, что молодой человек попрощался с друзьями в социальной сети и отметил локацию, в которой его нужно искать. При жизни он занимался розничной онлайн-торговлей.