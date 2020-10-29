Петербуржцы смогут сдать тыквы на корм лошадям после Хеллоуин

Тыквы, отслужившие жителям Санкт-Петербурга в Хэллоуин, можно не только выбросить или превратить в блюда для стола, но и передать на корм лошадям из центра реабилитации «СвободаЦентр».

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В филиале организации на Чкаловском проспекте, 5, в течение 1 и 2 ноября будут принимать тыквы. Из них сделают смузи и сушеные заготовки на зиму для лошадей. В 2019 году подобная акция помогла собрать 800 кг тыквы.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что россияне смогут увидеть редкое явление – голубую Луну. Она проявится в разных часовых поясах России в 17:49 по московскому времени.