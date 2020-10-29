В Выборгском районе ликвидировали свалку с химикатами

Канистры, найденные на обочине дороги “Молодежное — Верхне-Черкасово” в Выборгском районе Ленобласти, убраны и временно размещены на специализированной площадке.

Ранее ivbg.ru рассказывал, что дорожники обнаружили в непосредственной близости от поселка Сопки и реки Гладышевки не менее 400 полных и пустых емкостей с химикатами. По результатам проведенных исследований, превышений предельно допустимой концентрации сильнодействующих ядовитых, химических и токсических веществ не обнаружено.

После дополнительного отбора проб и определения химического состава отходов, их направят на полигон в соответствии с определенным классом опасности.