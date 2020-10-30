Коронавирус выявили у 175 детей в кадетском училище в Петрозаводске, 15 госпитализированы

Коронавирус выявлен у 175 воспитанников Петрозаводского президентского кадетского училища, при этом 160 переносят инфекцию бессимптомно, госпитализированы 15 детей, сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Карелии Геннадий Сараев.

«По имеющейся у меня информации, в кадетском училище протестированы все кадеты, из них положительный тест у 175 человек. При этом 160 переносят инфицирование бессимптомно, чувствуют себя практически здоровыми, но при этом изолированы от других кадетов, проживают в отдельном корпусе, им переданы планшеты для продолжения обучения дистанционно», — рассказал он.

По словам Сараева, 15 кадетов, имеющих симптомы заболевания, находятся в больнице, где получают необходимо лечение.

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