В Выборге благоустроили еще один двор

В Выборге завершилось благоустройство двора на улице Южный Вал 4/2. Ранее двор ничего, кроме разбитого асфальта, фонаря и деревянной лавочки, не украшало.

В результате работ была заасфальтирована территория, установлены вазоны и стилизованные фонари, скамья-диван и урны. Обустроена детская площадка. Весной вазоны украсят цветами и дворик станет еще более уютным, сообщает пресс-служба администрации Выборгского района.

В Выборге в течение года удалось построить новый сквер и благоустроить семь дворов.

Ранее в Высоцке благоустроили набережную. Подрядчик укрепил береговую линию, высадил на территории кусты спиреи, лапчатки, кедровую сосну и ели.