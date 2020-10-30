Ветеринары не смогли поймать бездомных собак в Каменногорске

Жители Каменногорска жаловались на бродячих собак, нападавших на детей. По их словам, число бездомных животных только увеличивается.

Накануне специалисты клиники «Доктор Неболит» из Петербурга прибыли в город. Сообщения о нападении собак на людей фиксировались на территории городского рынка.

Животных искали несколько часов. Их удалось обнаружить под строением частного дома, сообщает пресс-служба администрации Выборгского района.

«К сожалению, собаки спрятались на частной территории, с хозяином которой нам так и не удалось договориться. В ближайшее время мы организуем повторный визит в Каменногорск», — рассказывает представитель ветеринарной клиники «Доктор Неболит».

Ветеринары в соответствии с договором должны заниматься отловом, транспортировкой, стерилизацией, вакцинацией и чипированием бездомных животных. В мае в Каменногорске специалисты отловили и чипировали, стерилизовали и вакцинировали против бешенства четырех собак. За год в городе выловили и отправили в приют 48 собак, 23 из которых — с территории рынка.