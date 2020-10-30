Под Светогорском уничтожили минное поле

Автор: Илья Серов
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Вчера, 29 октября, недалеко от границы с Финляндией в Выборгском районе уничтожили 12 артиллерийских фугасных снарядов и 2,4 кг тола времен Великой Отечественной войны.

Финскую сторону заранее проинформировали о предстоящих работах. Двумя сутками ранее боеприпасы нашли бойцы поискового отряда «Северный Рубеж» из Светогорска. По их словам, минное поле находилось в глухом и нелюдимом месте, неподалеку от заставы «Залесье» в 30 километрах от урочища Топольки, сообщает 47news.

Поисковики считают, что минное поле появилось во второй половине лета — начале осени 1941 года. На финских картах участок был обозначен как опасный.

Под Светогорском уничтожили минное поле Снаряды, Выборгский район
Под Светогорском уничтожили минное поле Снаряды, Выборгский район
Под Светогорском уничтожили минное поле Снаряды, Выборгский район
Под Светогорском уничтожили минное поле Снаряды, Выборгский район

Ранее ivbg.ru писал, что артиллерийский снаряд времен войны нашли во время строительства моста в Киришах. На место были вызваны сотрудники МЧС, площадку огородили, а рядом с ней минимизировали любую активность.

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