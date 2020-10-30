Под Светогорском уничтожили минное поле

Вчера, 29 октября, недалеко от границы с Финляндией в Выборгском районе уничтожили 12 артиллерийских фугасных снарядов и 2,4 кг тола времен Великой Отечественной войны.

Финскую сторону заранее проинформировали о предстоящих работах. Двумя сутками ранее боеприпасы нашли бойцы поискового отряда «Северный Рубеж» из Светогорска. По их словам, минное поле находилось в глухом и нелюдимом месте, неподалеку от заставы «Залесье» в 30 километрах от урочища Топольки, сообщает 47news.

Поисковики считают, что минное поле появилось во второй половине лета — начале осени 1941 года. На финских картах участок был обозначен как опасный.

Ранее ivbg.ru писал, что артиллерийский снаряд времен войны нашли во время строительства моста в Киришах. На место были вызваны сотрудники МЧС, площадку огородили, а рядом с ней минимизировали любую активность.