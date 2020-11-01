Снизилась стоимость проезда по платной трассе М-11

С сегодняшнего дня, 1 ноября, платные трассы, в том числе М-11 «Нева», перешли на зимние тарифы, сообщает «Автодор».

Цены скорректировали по сравнению с предыдущим сезоном, учитывая прошлогоднюю инфляцию. Также изменилась часть скидок по транспондерам и абонементам. Так, на трассе М-11 стоимость при оплате наличными снизилась на 110-170 рублей по сравнению с летними ценами. На ряде маршрутов стоимость снизилась с 30% до 20%. Для владельцев транспондеров T-pass максимальная скидка составит 30%.

Напомним, с 1 ноября в России в силу вступили ряд изменений, большинство из них связана с автомобилями: маркировка шин, ПТС, электронное извещение о ДТП.