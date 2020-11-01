В Ленобласти на берегу Финского залива нашли человеческую ступню в сапоге

Фрагмент человеческого тела обнаружила жительница Петербурга вечером 31 октября.

Человеческая ступня в сапоге зеленого цвета лежала на берегу Финского залива в шести километрах от деревни Дубки в Кингисеппском районе Ленобласти. На место прибыли полицейские и сотрудники районного отдела следкома. Также был изъят носок черного цвета. Полиции предстоит установить личность человека, которому принадлежит нога.

Ранее мы рассказывали, что полиция задержала расчленителя мужчины, части тела которого нашли в Екатерингофке. Мужчина убил коллегу на работе, прямо в цеху. После распилил тело ножовкой, разложил по капроновым мешкам и выбросил в Неву, которая течет вплотную к заводу.