Более тысячи военных химиков привлеки к дезинфекции в Петербурге и Ленобласти

В Петербурге и Ленобласти к дезинфекции общественных мест и дорог привлекли более тысячи военных химиков общевойсковой армии Западного Военного округа.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, военные химики в средствах индивидуальной защиты обрабатывают специальным раствором автобусные остановки, дороги, фасады зданий, территории у продовольственных и хозяйственных магазинов, а также детские сады и медучреждения. Помимо этого военные ежедневно обрабатывают более 300 тысяч квадратных метров территории военных учебных заведений в Петербурге.

Ранее санобработка общественных мест прошла Тихвине. Специалисты уделили особое внимание дезинфекции территории школы.