В Ленобласти на семи федеральных трассах ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 2 ноября ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 669 ограничение скорости движения в направлении г. Мурманска с 08:00 до 19:00, устранение дефектов обочины.-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург;
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 658 съезд №2 с А-120 на М-10, по направлению г. Москвы и съезд №3 с М-10 на А-120, по направлению из г. Санкт-Петербурга. Полное перекрытие съездов на сутки с 08:00 02.11.20г. до 08:00 03.11.20г. Асфальтирование дорожного покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 520-526 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка открытых швов и трещин а/б покрытия битумной мастикой.
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-64 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-181 «Магистральная»:
- км 9-20 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочины;
- км 115-120 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочины.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 4-5, км 7-8 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 10-37 ограничение скорости движения в направлении г. Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ;
- км 17-37 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ.
Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:
- км 114-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, заделка трещин.