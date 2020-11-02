В Ленобласти на семи федеральных трассах ограничено движение

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 669 ограничение скорости движения в направлении г. Мурманска с 08:00 до 19:00, устранение дефектов обочины.-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург;

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 658 съезд №2 с А-120 на М-10, по направлению г. Москвы и съезд №3 с М-10 на А-120, по направлению из г. Санкт-Петербурга. Полное перекрытие съездов на сутки с 08:00 02.11.20г. до 08:00 03.11.20г. Асфальтирование дорожного покрытия.