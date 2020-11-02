Пенсионер на мопеде погиб, влетев в автомобиль в Ивангороде

Смертельная авария произошла днем 1 ноября у торгового павильона на Кингисеппском шоссе в Ивангороде.

По предварительным данным, 68-летний мужчина на мопеде не убедился в безопасности маневра и врезался в попутный автомобиль Skoda Octavia. Пенсионера с тяжелыми травмами головы, груди и живота увезли в больницу, но спасти его не удалось.

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По факту смертельного ДТП проводится проверка, сообщает УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.