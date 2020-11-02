«Единая Россия» предлагает всем желающим поучаствовать в выборах в Госдуму

Фракция «Единая Россия» запустила образовательный проект «Федеральный ПолитСтартап» для отбора кандидатов на выборы в Государственную Думу.

Цель проекта – поиск и обучение новых лиц, в том числе и молодых людей, для кадрового обновления фракции и последующего участия в выборах в Государственную Думу восьмого созыва осенью 2021 года.

Участвовать в проекте могут все желающие, соответствующие следующим критериям:

быть старше 21 года, верхней планки по возрасту нет;

иметь опыт общественной и политической деятельности;

иметь опыт работы с избирателями;

иметь известность в медиа-сфере;

не принимать участие в выборах в Госдуму ранее;

состоять в партии или быть сторонником «Единой России».

Таким образом, несмотря на широкие возможности «социального лифта» и отсутствие требований к законотворческой деятельности, в Госдуме не окажутся неопытные эгоисты и откровенный «балласт».

«Важно, чтобы в проекте участвовали именно те люди, которых действительно знают в регионе, которые живут и связаны в сознании людей с конкретным субъектом. <…> Особенно принципиально к этому относятся в Ленинградской области», – сообщила депутат Госдумы Светлана Журова

Описывая кандидата, Светлана Журова упомянула, что это будут люди, которые прекрасно знают свой субъект и готовы за него «до конца стоять», а также имеют связь с людьми, умеют работать «на местах» и открыты к диалогу.

Проект «Федеральный ПолитСтартап» позволит качественно обновить состав «Единой России». По словам секретаря Генерального совета партии Андрея Турчака, «это единственный верный путь с точки зрения развития политической силы, и партия заинтересована в притоке новых талантливых политиков».