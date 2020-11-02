Молодые люди умирают от неизвестной болезни в Нигерии

Как сообщают РИА «Новости», от неизвестной болезни умерли более 15 человек в Нигерии. Возраст умерших – от 18 до 25 лет.

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Власти Нигерии поручили Минздраву не допустить распространения инфекции. По предварительным данным, смерть могла быть вызвана разновидностью геморрагической лихорадки, к которой относится, например, Эбола.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что ученые открыли новое смертельное заболевание, которому дали название VEXAS. Она приводит к возникновению тромбов в организме и в 40% случаев оканчивается летальным исходом.