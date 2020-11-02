Руководитель Народного самодеятельного коллектива Тихвинского районного Дома культуры Евгения Винник одержала победу на Х Всероссийском конкурсе исполнителей народной песни имени Лидии Андреевны Руслановой.

Руководитель Народного самодеятельного коллектива ансамбля народной песни «Марья» Тихвинского районного Дома культуры Евгения Винник победила на Х Всероссийском конкурсе исполнителей народной песни имени Лидии Андреевны Руслановой. Мероприятие состоялось в Саратове.

Попытать удачу на конкурсе прибыли 82 исполнителя из разных регионов страны. Винник выступила в сопровождении инструментального дуэта преподавателей тихвинской Детской школы искусств имени Н.А. Римского-Корсакова. Победу ленинградской исполнительнице принесли «Вологодские припевки» и песня «Как бы были златы крылышки».

Выступление Евгении Винник можно посмотреть на официальном канале конкурса по ссылке (с 5-й минуты 33 секунды).