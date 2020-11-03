В Ленобласти упростят порядок выплат социальных пособий

Во время “прямой линии”, которая проходила 2 ноября, к Александру Дрозденко обратилась многодетная мать.

Она пожаловалась на то, что не может получить положенные детские выплаты, несмотря на вовремя предоставленные документы. По ее словам, документы по сей день находятся на рассмотрении.

Александр Дрозденко признал, что в сентябре “полетел” сервер, на котором хранилась вся информация по начислению пособий. Сейчас систему восстановили, а проблемы остались. Он пообещал помочь в ручном режиме всем родителям, попавшим в аналогичную ситуацию.

Вам будет интересно В России упростили оформление пособий на детей от трех до семи лет Малообеспеченным семьям с 1 ноября будет проще оформить пособие на детей от трех до семи лет. Соответствующий указ еще в... 01.11.2020 155

Также он отметил, что даже без сбоя на сервере многие жалуются на ненадлежащую выплату пособий.Поэтому на этой неделе состоится совещание, на котором обсудят упрощение порядка выплаты пособий. Планируется, что подать документы нужно будет один раз, пособия будут продлеваться автоматически.