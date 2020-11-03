Видео: “паровоз” из 10 автомобилей собрался на КАД

Массовое ДТП произошло сегодня утром на кольцевой автодороге Петербурга у Дороги Жизни.

Как сообщают очевидцы в группе “ДТП и ЧП | Санкт-Петербург” во “Вконтакте”, столкнулись 10 автомобилей. На место аварии уже прибыли два эвакуатора. По предварительной информации, кроме транспорта никто не пострадал. Причиной ДТП, вероятно, стала невнимательность и несоблюдение дистанции.

Ранее мы рассказывали, что на трассе А-120 у Гостилиц столкнулись бензовоз и цементовоз. От удара транспорты просто раскурочило.