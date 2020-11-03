В этом году петербургский центр рекламы и праздничного оформления потратит 110 миллионов рублей на подготовку города к Новому году и Рождеству — почти вдвое меньше, чем годом ранее.

Центр рекламы и праздничного оформления Санкт-Петербурга уже вовсю украшает город в преддверии зимних праздников. Однако на этот раз новогоднее и рождественское оформление обойдется городу в два раза дешевле, чем в 2019 году. Как пишут «Невские Новости», центр потратит на него 110 миллионов рублей.

Значительная часть этой суммы уйдет на украшение главных достопримечательностей Северной столицы: на праздничное оформление Дворцовой площади потратят 13 миллионов рублей, на украшение Дворцового моста — еще 12,5 миллиона. При этом районы города будут самостоятельно искать средства для покупки новогодних украшений.