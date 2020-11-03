92 % россиян, опрошенных «Левада-центром», ответственно относятся к мерам безопасности и носят маски в местах с большим скоплением людей.

«Левада-центр» решил выяснить, насколько ответственно и благоразумно россияне подходят к соблюдению коронавирусных ограничений. Результаты недавнего опроса показали, что 92 % респондентов носят маски в общественных местах.

При этом другие предосторожности опрошенные соблюдают не столь тщательно. Так, за соблюдением социальной дистанции следят 57 % опрошенных, от посещения массовых мероприятий воздерживаются 45 %, 33 % россиян стараются как можно реже пользоваться общественным транспортом. В то же время 33 % респондентов уверены, что власти намеренно скрывают реальное число зараженных и занижают официальную статистику.