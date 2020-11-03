Кирха св. Марии Магдалины в Приморске будет отреставрирована

В Ленинградской области будет разработан проект реставрации кирхи св. Марии Магдалины в Приморске Выборгского района. Тендер размещен региональным комитетом государственного заказа.

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Стоимость проекта – 20 миллионов рублей. Согласно техническому заданию, исполнителю предстоит создать проект, предусматривающий возможность отреставрировать фасады, крыши, утраченные элементы интерьеров и отделки, а также (по возможности) восстановление 31-регистрового органа.

Работы должны завершиться до 30 ноября 2021 года. Заявки от исполнителей принимаются до 26 ноября. Кирха в приходе Койвисто построена в 1904 году в стиле романтизма. Ее архитектор – Йозеф Стенбек.