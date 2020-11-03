Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в австрийской Вене.

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападения в столице Австрии Вене. Об этом написало Reuters с опорой на данные близкого к организации агентства Amaq.

Так, группировка объявила, что к произошедшему в австрийском городе причастен Абу Дуджана Аль-Албани. Также террористы заявили, что во время стрельбы были убиты и ранены 30 человек — в официальной информации властей содержатся иные сведения.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в центре Вены вечером понедельника, 2 ноября. Несколько вооруженных человек открыли стрельбу в шести разных частях города — первые выстрелы горожане услышали неподалеку от синагоги.