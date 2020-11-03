Жители Вистино посетовали на бетонную «реку»

Автор: Анастасия Щербакова
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Госэконадзор займется встревожившей местных жителей бетонной «рекой» в поселке Вистино, грозящей перерасти в целое «озеро».

Новое «природное» явление в виде бетонной «реки» открыли жители деревни Вистино в Кингисеппском районе Ленинградской области. Своими фотографиями они поделились в сообществе «Вистино» в соцсети «ВКонтакте».

«Маленькая бетонная речка превращается в бетонное озеро. Которое начинает дотекать до наших участков», — написал автор публикации над фотографиями разлитого между деревьями бетона.
Жители Вистино посетовали на бетонную «реку» река, Вистино, бетон
Жители Вистино посетовали на бетонную «реку» река, Вистино, бетон
Жители Вистино посетовали на бетонную «реку» река, Вистино, бетон
Жители Вистино посетовали на бетонную «реку» река, Вистино, бетон
Жители Вистино посетовали на бетонную «реку» река, Вистино, бетон
Жители Вистино посетовали на бетонную «реку» река, Вистино, бетон

По словам очевидцев, свое начало «река» берет из местного завода. В правительстве Ленобласти уже осведомлены об этой проблеме, в ближайшее время с ней разберутся специалисты Госэконадзора.

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