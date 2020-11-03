Госэконадзор займется встревожившей местных жителей бетонной «рекой» в поселке Вистино, грозящей перерасти в целое «озеро».

Новое «природное» явление в виде бетонной «реки» открыли жители деревни Вистино в Кингисеппском районе Ленинградской области. Своими фотографиями они поделились в сообществе «Вистино» в соцсети «ВКонтакте».

«Маленькая бетонная речка превращается в бетонное озеро. Которое начинает дотекать до наших участков», — написал автор публикации над фотографиями разлитого между деревьями бетона.

По словам очевидцев, свое начало «река» берет из местного завода. В правительстве Ленобласти уже осведомлены об этой проблеме, в ближайшее время с ней разберутся специалисты Госэконадзора.