Волонтеры #МыВместе поздравляют пожилых жителей Ленобласти

В День народного единства волонтеры движения #МыВместе поздравляют пожилых жителей Ленинградской области, приносят им продуктовые наборы и товары первой необходимости.

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Заявки на необходимые им вещи пожилые жители региона отправляют на «горячую линию». Помощь со стороны добровольцев областного Ресурсного добровольческого центра была возобновлена в октябре.

На поддержку, связанную с бытовыми проблемами, приобретением продуктов, лекарств и товаров первой необходимости, а также оплатой услуг ЖКХ могут рассчитывать пожилые люди и граждане с ограниченными возможностями.

Всего с начала пандемии COVID-19 добровольцы движения #МыВместе помогли более 3,5 тысячам жителей Ленинградской области.