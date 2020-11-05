Титул “Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область” завоевала блогер и мама двоих детей

В Петербурге состоялся финал конкурса красоты “Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область 2020”. Самой красивой замужней женщиной стала блогер и мама двоих детей Валерия Тулаева.

Победительница призналась, что это ее первый конкурс подобного формата. Принять участие она решила “из интереса”. Теперь она будет представлять Петербург и Ленобласть на всех международных и российских конкурсах.

Фото: Валерия Тулаева/Instagram

Всего на участие в конкурсе было подано 350 заявок. За титул боролись почти 50 претенденток, часть из них — многодетные мамы.