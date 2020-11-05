Ленинградцев призывают «не растить долги за ЖКХ» — войти в новый год без долгов

Информационная кампания за своевременную оплату коммунальных услуг стартовала в 47 регионе. Ведь именно от количества поступающих оплат зависит качество и своевременность предоставления услуг.

Ресурсоснабжающие организации Ленобласти запустили информационную кампанию «Не расти долги за ЖКХ». Её цель — напомнить жителям, что услуги за ЖКХ должны быть оплачены вовремя и выгоднее не копить долги.

Напомним, услуги проще всего оплатить онлайн. Оплата единого платежного документа ЕИРЦ ЛО ведется через личный кабинет. Абонентам ПСК можно оплатить электроэнергию и передать показания счетчиков также через личный кабинет или мобильное приложение «ПСК/ПЭС» в App Store и Google Play. В РКС-энерго также доступен личный кабинет.

Отметим, что в России был введен временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные КУ и запрет на ограничение предоставления коммунальных услуг в случае их несвоевременной оплаты, который будет действовать до 1 января 2021 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства РФ.